Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до столиці Норвегії Осло.

-Заплановані важливі зустрічі: тристороння – з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння – зі Стівом Віткоффом, а також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом. Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру.