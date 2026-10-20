Після того, як США заявили про зняття санкцій із російського дизелю, зросла кількість українців, які заявили про свою підтримку президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Під час опитування респондентам поставили запитання: «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?» — із варіантами відповіді «зовсім не довіряю», «радше не довіряю», «радше довіряю» і «повністю довіряю».

Загалом за період опитування результати розділилися в пропорції 54% тих, хто довіряє Зеленському (22% «повністю» довіряють, а решта 32% довіряють «радше»), і 41% тих, хто не довіряє (24% «зовсім» не довіряють, а 17% не довіряють «радше»).

Крім цього, дослідники порівняли відповіді респондентів, яких опитали до «дизельної угоди» між США і рф, 8-9 жовтня, і тих, кого опитали вже після неї, 10-16 жовтня. Так, у період 8-9 жовтня Зеленському довіряли 43%, а не довіряли — 52%, однак уже в період 10-16 жовтня 57% довіряли йому проти 39% тих, хто не довіряв.

У КМІС припускають, що такий характер відмінностей може свідчити про ефект «згуртування навколо прапора» після тиску з боку США.

Водночас дослідники зауважують, що невідомо, наскільки тривалим може бути це «згуртування навколо прапора», і відзначають, що якби не «дизельна угода» і подальший тиск на Україну, опитування могло б уперше засвідчити довіру до Зеленського, що становила б менше ніж 50%.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України на території, підконтрольній українському уряду.

Загалом опитали 1031 громадянина України у віці 18 років і старших, які на момент опитування проживали на території України, яку контролював український уряд. До вибірки не входили жителі тимчасово окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.