Новим командиром Третього армійського корпусу став Дмитро Рогозюк. Попередній очільник корпусу Андрій Білецький зараз командує угрупованням військ «Центр».

Про це Андрій Білецький повідомив на пресконференції, передає кореспондентка hromadske.

Угруповання військ «Центр» складається з трьох корпусів — 3, 11 і 19.

Білецький розповів, що Третім корпусом командує зараз Дмитро Рогозюк, колишній командир 60 бригади.

Колишній начальник штабу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Валерій Скред іще раніше став командиром 19 корпусу, а заступник командира 7 корпусу Еміль Ішкулов — 11 корпусу.

Білецький каже, що особисто подавав кандидатуру Ішкулова.

«Я можу сказати, що головнокомандувач і Генеральний штаб проявляють підтримку. Наприклад, мою кандидатуру Еміля Ішкулова розглянули й поставили командиром 11 корпусу. Я вважаю, що це було правильне рішення. Я бачу багато, і бригади бачать, що хоч він і дуже недовгий час [на посаді], але там багато позитивних зрушень», — сказав він.

Щодо командира 19 корпусу, бригадного генерала Валерія Скреда Білецький також відгукується позитивно. «[Валерій Скред] мене особисто абсолютно влаштовує. Він компетентний, ініціативний офіцер, теж десантник», — каже він.

Угруповання військ «Центр» відповідає за територію від південних підступів Куп’янська-Вузлового до Костянтинівки включно, тобто Борова, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка входять до смуги відповідальності угруповання.

«Це ключова ділянка на цьому етапі війни і це 26% фронту, тобто кожен четвертий кілометр фронту зараз безпосередньо в нашому угрупованні», — сказав Андрій Білецький.