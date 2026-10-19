У законопроєкті, який сенатор вніс разом із конгресменом, ідеться про негайну паузу в розробці передових систем.

Берні Сандерс, який представляє штат Вермонт у Сенаті США, заявив, що найбагатші люди Кремнієвої долини готові поступитися машинам роллю господаря планети. Він закликав призупинити розвиток найпотужнішого штучного інтелекту і заборонити суперінтелект, тобто систему, розумнішу за будь-яку людину, доки безпеку технології не гарантуватиме федеральний орган.

Про це він написав у колонці для The Atlantic, передає Zn.ua.

Законопроєкт із цими вимогами Сандерс вніс разом із конгресменом Грегом Касаром. Сенатор переконаний, що штучний інтелект (ШІ) становить екзистенційну загрозу людству і ставитися до нього слід саме так.

У колонці Сандерс наводить заяви найвпливовіших людей індустрії. Керівник OpenAI Сем Альтман ще 2017 року писав, що ШІ дозволить людям стати «першим у світі видом, який сам проєктує своїх нащадків». За словами Альтмана, людство або перетвориться на еволюційну гілку, що відімре, або зуміє знайти формулу успішного злиття з машинами. Він додав, що злиття вже почалося і, ймовірно, це найкращий із можливих сценаріїв.

Керівник Anthropic Даріо Амодей, нагадує сенатор, допускає, що моделі ШІ можуть мати права. «Ми не знаємо, чи мають моделі свідомість. Але допускаємо, що вона може бути», — пояснив він.

Цього місяця керівник SpaceXAI Ілон Маск написав у соцмережі X, що поширення суперінтелекту до зірок слугує «чудовою умовою успіху для біологічного завантажувача». Так він уподібнив людей до програми, яка запускає операційну систему комп’ютера. Сенатор тлумачить це так: людство для Маска лише сходинка до цифрового суперінтелекту.

Інвестор і співзасновник Palantir Пітер Тіль торік на запитання, чи хотів би він, щоб людство вціліло, відповів невпевнено й після паузи неохоче погодився, що люди мають вижити.

За словами Сандерса, ці погляди випливають із трансгуманізму, ідеології, яка колись була маргінальною для Кремнієвої долини. Її прихильники вважають, що технології дозволять вийти за межі людської природи: створити новий вид або поєднати людину з машиною. Нові «постлюди», за їхнім уявленням, будуть розумнішими й безпомилковими, підкорять Всесвіт і житимуть вічно. Якби це були фантазії підлітків, одержимих науковою фантастикою, з них можна було б посміятися, пише сенатор. Але це базові переконання найвпливовіших людей світу, які залучають трильйони доларів, щоб утілити їх.

Інвестиції вже дають результат, зауважує Сандерс. Десятки тисяч років лише люди користувалися мовою, а тисячі років лише вони розв’язували складні математичні задачі. Ще недавно можна було напевно відрізнити, з ким спілкуєшся через екран: з людиною чи з комп’ютером. Тепер це не так. Машини, за його словами, вже починають нас замінювати.

Маск будує Neuralink, щоб вживлювати чипи в мозок людей заради «симбіозу зі штучним інтелектом». Тіль переїхав в Аргентину, де президент Хав’єр Мілей закликав створювати «нелюдські корпорації», якими керуватимуть ШІ-агенти. Співзасновник Anthropic Крістофер Олах, за словами сенатора, намагається переконати релігійних лідерів, зокрема папу римського, що ШІ може мати свідомість.

Сандерс називає ці плани абсурдними й безвідповідальними та наводить статистику: 91% американців вважають, що ШІ потребує запобіжників, 74% не довіряють керівникам ШІ-компаній, а 73% побоюються, що технологія може загрожувати виживанню людства.

У травні папа римський Лев XIV оприлюднив свою першу енцикліку «Magnificent Humanity». У ній він застеріг від «антилюдського бачення», за якого людину зводять до даних, гвинтика машини чи товару. «Людство, з усією його величчю і вразливістю, ніколи не повинне бути замінене чи перевершене», — наголосив понтифік. У відповідь, пише Сандерс, Тіль назвав папу «агентом китайських комуністів». Проте правий понтифік, наголошує сенатор, а Тіль і решта олігархів Big Tech помиляються.

Людство не повинне дозволити жменьці мультимільярдерів безрозсудно намагатися себе замінити, наголошує Сандерс. Майбутнє, на його думку, мають визначати американці й люди в усьому світі, а не кілька олігархів, одержимих грошима та владою. «Люди, а не машини, мають бути на першому місці», — написав він наприкінці колонки.

Керівник Microsoft AI Мустафа Сулейман підтримав заклик гендиректора компанії Сатьї Наделли запровадити «аварійне гальмо» для суперінтелекту. За два дні до того Білий дім зобов’язав компанії звітувати про збої у роботі таких систем. Раніше адміністрація покладалася переважно на добровільні зобов’язання галузі.

Нобелівський лауреат Джеффрі Гінтон запропонував регулювати ШІ за аналогією з ліками: компанії мають доводити безпечність продуктів незалежному державному регулятору до їхнього випуску.