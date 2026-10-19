-Говорив із Папою Римським Левом XIV і побажав Його Святості повного та швидкого відновлення після операції. Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей.

Детально розповів про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари Росії по українських містах і громадах. Говорили й про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу.

Звісно, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час. Дякую Його Святості за підтримку та всі зусилля заради досягнення гідного миру.