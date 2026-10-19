Росія розширює мережу Telegram-ботів, через які закликає цивільних громадян надсилати фото та відео наслідків влучань російських дронів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише ЛБ.

За даними Центру, за обіцянками грошової винагороди ховається пряма співпраця зі спецслужбами держави-агресора.

У ЦПД наголошують, що передавання фото та відео наслідків російських ударів допомагає ворогу коригувати наступні обстріли. Таким чином людина може стати співучасником злочинів Росії проти України.

У Центрі закликають не взаємодіяти з ворожими чат-ботами. Передавання ворогу інформації про розміщення протиповітряної оборони, рух засобів ураження чи наслідки атак є злочином, за який передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.