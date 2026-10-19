Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги – в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них – семеро дітей. В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу.