Ілон Маск пообіцяв передати частку акцій SpaceX кожній американській дитині. Про це він повідомив лише через кілька годин після того, як компанія Anthropic PBC — конкурент у сфері штучного інтелекту — заявила про намір виділити частину своїх акцій на суспільне благо.

Про це пише Bloomberg.

«Наступного року я передам одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці, — написав генеральний директор компанії у соціальній мережі X, яка належить йому. — Це лише перший крок із багатьох».

Наразі незрозуміло, як саме відбуватиметься такий розподіл акцій, і Маск не надав жодних подробиць щодо своїх планів.

За оцінками Бюро перепису населення США, у країні налічується близько 72 мільйонів дітей. З огляду на поточну вартість акції у 146 доларів, загальна сума такого «пожертвування» склала б приблизно 10,5 мільярда доларів.

Заява Маска з’явилася після того, як компанія Anthropic оголосила про плани передати 5% своїх акцій до спеціального фонду для фінансування ініціатив, спрямованих на «суспільне благо».

Регулятори в усьому світі дедалі частіше закликають до запровадження правил для сфери штучного інтелекту — особливо після того, як інсайдери попередили про можливі катастрофічні сценарії. Компанія Anthropic, яка готується до масштабного виходу на біржу, неодноразово висловлювала занепокоєння щодо широких суспільних ризиків і небезпек, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Розробники чат-бота Claude повідомили, що частина коштів нового фонду піде на вирішення проблем, пов’язаних із «впливом технології на ринок праці».

Після того як у неділю Anthropic оприлюднила свою заяву, Маск відповів на допис компанії в мережі X, порадивши передавати акції «безпосередньо громадськості». Коментарі Маска пролунали на тлі ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа під назвою «Рахунки Трампа» (Trump Accounts), у межах якої американським дітям, народженим у період з 2025 по 2028 рік, передбачається виділення 1000 доларів.

Раніше цього року президентка SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила, що вона разом із чоловіком передала акції SpaceX до фонду «Рахунки Трампа» для понад 2 мільйонів дітей у США.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Маск є найбагатшою людиною у світі — його статки перевищують 900 мільярдів доларів. Переважна частина цього багатства — близько 700 мільярдів доларів — припадає на його частку в компанії SpaceX, а решта — на Tesla Inc., The Boring Company та Neuralink.

Цей мільярдер нерідко висуває ідеї, які так і не втілюються в життя, або пропонує плани, які згодом називає жартами.

Свій останній допис про акції SpaceX Маск закріпив у верхній частині своєї сторінки в соцмережі X. Компанія Anthropic оголосила про свої зобов’язання діяти в інтересах суспільства на тлі підготовки до довгоочікуваного первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Очікується, що в результаті цього виходу на біржу вартість компанії — піонера у сфері штучного інтелекту — може сягнути 1,5–2 трильйонів доларів. У компанії зазначили, що за рішенням ради директорів до фонду можуть бути додатково спрямовані кошти в розмірі 2% від вартості компанії — за кожні 50% зростання її оцінки понад встановлений базовий рівень.

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