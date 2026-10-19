Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.
Через атаку без електропостачання залишилися 79 населених пунктів – понад 55 тис. абонентів, повідомили у Миколаївській ОВА.
Одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація, наші енергетики приступили до ліквідації наслідків ворожих ударів.
Станом на зараз, вже відновлено електропостачання у 50% споживачів, що перебували без світла.
На жаль, без світла ще залишаються майже 24 тис. абонентів.
Відновлювальні роботи тривають. Дякуємо нашим екстреним службам та енергетикам за самовіддану роботу.