Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Через атаку без електропостачання залишилися 79 населених пунктів – понад 55 тис. абонентів, повідомили у Миколаївській ОВА.

Одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація, наші енергетики приступили до ліквідації наслідків ворожих ударів.

Станом на зараз, вже відновлено електропостачання у 50% споживачів, що перебували без світла.

На жаль, без світла ще залишаються майже 24 тис. абонентів.

Відновлювальні роботи тривають. Дякуємо нашим екстреним службам та енергетикам за самовіддану роботу.