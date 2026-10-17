У застосунку «Повітряна тривога» тепер доступна карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.

Про це написав Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

“Це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. У разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

Дякую всім, хто долучився до реалізації проєкту.”