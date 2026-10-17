На українсько-молдовському кордоні затримали працівників Державної прикордонної служби України. За попередніми даними, вони намагались затримати чоловіка, але човен з ними опинився на протилежному березі річки Дністер. Там їх затримали молдовські прикордонники, повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова, передає УНН.

Як зазначили прикордонники сусідньої держави, інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця Сорокського району Молдови, який межує з Україною по річці Дністер.

Повідомляється, що двоє українських прикордонників, перебуваючи у моторному човні під час затримання громадянина України, який намагався переплисти Дністер вбік Молдови, разом з ним опинились на протилежному березі прикордонної річки.

Згодом у мережі з’явились відео, де, як повідомляється, ті самі українські прикордонники били чоловіка веслами. У ЗМІ повідомляється, що цей чоловік нібито є ухилянтом.

На протилежному березі Дністра зібрались місцеві жителі, а згодом з’явились молдовські правоохоронці. Між українськими прикордонниками і цивільними молдаванами виникла суперечка щодо дій перших.

Цей чоловік втік не від хорошого життя. А ти намагався його втопити– сказав один з громадян Молдови, звертаючись до одного з українських прикордонників.

Згодом молдовські прикордонники затримали українських колег, а також цивільного українця за перетин кордону. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі українським ЗМІ заявив, що під час переслідування чоловіка через обміління річки у моторному човні заглух двигун, а течія понесла судно разом із прикордонниками та затриманим до молдовського берега.