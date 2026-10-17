Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сказав, що не бачить перешкод для транзиту українських зернових через його країну, повідомляє Кореспондент.

“Зеленський попросив Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та всі сусідні країни дозволити транзит, як вони це робили три чи чотири роки тому, на початку війни. Під час нашої особистої зустрічі він заявив, що їм дуже допомогло б, якби вони могли перевозити кукурудзу до Західної Європи в опломбованих потягах. Я йому відповів, що доки вантаж курсуватиме лише транзитом через країну, жодних перешкод не буде”, – сказав Мадяр в інтерв’ю RTL.