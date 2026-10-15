Європейський суд з прав людини відкрив провадження у справі арешту інкасаторів Ощадбанку в Угорщині. Позивачі наполягають на тому, що їх катували в Угорщині та затримали незаконно.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд шести справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання та катувань. Секретаріат ЄСПЛ надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року.

Аналогічна процедура очікується щодо сьомого заявника-інкасатора, чия справа ґрунтується на аналогічних фактах та порушеннях положень Європейської конвенції з прав людини.

Отримання офіційних листів від Секретаріату ЄСПЛ про реєстрацію заяв та надання доступу до системи електронної комунікації eComms є критично важливим процесуальним етапом. За статистикою Суду, переважна більшість звернень до ЄСПЛ відсіюється ще під час первинної перевірки через недотримання формальних вимог або визнається Судом неприйнятною.

Той факт, що ЄСПЛ прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір Суду розглянути її по суті.

Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини, зокрема:

статті 3 Конвенції (Заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);

статті 5 Конвенції (Право на свободу та особисту недоторканність / незаконне затримання).

Наразі розгляд справи перебуває на початковій письмовій стадії.