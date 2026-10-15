Президент Зеленський вже у Брюсселі з командою для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами.

-Сьогодні заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також матиму аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя, – зазначив президент.