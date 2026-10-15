Міністерство оборони України отримало вже понад 650 заявок на реєстрацію на Єдиному веб-порталі досліджень техніки противника – платформі TrophyLab.

Із них 389 заявок – від іноземних виробників військової техніки і озброєнь.

Реєстрація на порталі дотупна також для українських виробників, військових частин і державних установ.

Які можливості для вивчення трофейної зброї відкриває TrophyLab

На TrophyLab зібрано унікальні дані про трофейне озброєння росії для інженерів, науковців і виробників оборонних технологій з України та країн-партнерів.

Базу наповнюють підрозділи Сил оборони України, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України та профільні наукові установи.

Кожен зареєстрований дослідник може подати запит на отримання зразка або його фрагмента для самостійного вивчення.

Як отримати доступ до платформи

Щоб податися на отримання доступу до TrophyLab, потрібно перейти на портал trophylab.mod.gov.ua, заповнити форму та відправити заявку на реєстрацію.

Під час реєстрації усі заявники перевіряються на відсутність будь-яких зв’язків з рф, українських чи міжнародних санкцій та на відповідність іншим обов’язковим критеріям.

Якщо реєстрація пройшла успішно, надається доступ до каталогу зразків озброєння агресора та результатів їх дослідження.

Вивчати результати досліджень можна онлайн або замовити зразки для офлайн-аналізу.

Доступ до TrophyLab дає змогу швидше й безпечно обмінюватися інформацією про російське озброєння, щоб прискорити створення ефективних засобів протидії для Сил оборони України. Водночас це вагомий внесок України у міжнародну безпеку та обороноздатність країн-партнерів.

Раніше Велика Британія першою серед міжнародних партнерів України долучилася до Avengers Labs – платформи для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.