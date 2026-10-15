Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16051-1 щодо змін до Податкового кодексу про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Як повідомляє кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, правки до законопроєкту нардепи почали розглядати у середу, 14 жовтня, але саме голосування відбулося у четвер, 15 жовтня. Рішення ухвалити документ в цілому підтримали 252 нардепи за необхідного мінімуму 226 голосів, проти виступило троє.

Під час опрацювання до другого читання нардепи внесли 1935 правок. До другої редакції законопроєкту під час голосування №16051-1 включили правку щодо довічного статусу колишніх політично значущих осіб (PEP), яка передбачає щонайменше 12 місяців посиленого контролю після звільнення з індивідуальною оцінкою ризиків від банків. Вона має допомогти розблокувати підписання президентом України Володимиром Зеленським іншого закону – №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ (це був прийнятий у червні поточного року, він є структурним маяком програми МВФ).

Рада під час голосування в четвер не підтримала правки щодо презумції невинуватості для бізнесу щодо скасування авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, щодо розміщення, встановлення, монтажу та будівництва вітроелектростанцій (ВЕС) в гірських територіях Карпат.

Проте правки щодо зниження ПДФО для здачі квартир в оренду з 18% до 5% була підтримана в залі.

Реалізація положень закону у пакеті зі змінами до Митного кодексу (законопроєкт №15460) є умовою надання Україні 3-го траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд. Проте в рамках оновленого меморандуму з МВФ Україна мала прийняти цей закон до липня 2026 року, а у початковому варіанті – до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Закон передбачає запровадження особливих правил оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу фізичних осіб, вартістю до EUR150, де відповідальними за нарахування та сплату податку визначено підприємства електронного інтерфейсу або їх посередників.

Водночас зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до EUR45, які надсилаються від фізичних осіб фізичним особам без оплати, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до EUR150 та товарів для безпеки й оборони (енергетичного обладнання й товарів для сил оборони).

Перед першим читанням під час представлення документу міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що реалізація норм дозволить додатково залучити до держбюджету близько 10 млрд грн на рік.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідні законопроєкти в першому читанні 16 вересня 2026 року після попередніх невдалих спроб.

Під час розгляду документів міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що норми законів почнуть застосовувати з 1 липня 2027 року, після технічного впровадження автоматизованої сплати податків міжнародними маркетплейсами.