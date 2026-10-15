Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 16 жовтня лідери «співчутливим, але водночас твердим» тоном попросять його стримати критику проти президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох неназваних посадовців, ознайомлених із планами саміту, передає Громадське.

За їхніми словами, відверті заяви Зеленського на адресу Трампа здивували лідерів ЄС, саме тому вони проситимуть його зменшити критику.

«Можливо, це й правда, але не завжди потрібно говорити про це вголос», — зазначив один із посадовців.

Співрозмовники видання зауважують, що на тлі нестабільності трансатлантичних відносин багато хто з лідерів ЄС планує дещо критичніше висловитися щодо заяв Зеленського, водночас підтвердивши підтримку України. Тому послання 27 лідерів ЄС, мовляв, буде «співчутливим, але водночас твердим», пише FT.

Напередодні український президент дав інтерв’ю FT, де заявив, що почувається «зрадженим» через дизельну угоду США із рф та оголошене Трампом «енергетичне перемир’я». Він сказав, що вважає, ніби Україна «втрачає» США як союзника і закликав Вашингтон лишатися посередником у російсько-українській війні.

«Та якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який є правильним», — казав Зеленський.