Понад десять годин поспіль Кіровоградщина зазнавала масованих ударів ворожих безпілотників. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро отримали травми.

У Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі.

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, де також виникли займання.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом на території області зафіксовано 26 локацій, що зазнали ворожих ударів.

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію пожеж та інших наслідків масованої атаки.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.