В четвер, 15 жовтня, в деяких регіонах України дощитиме. В більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише ЛБ.

Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°.

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура повітря по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.