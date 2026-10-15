Американські переговорники запропонували європейським союзникам розморозити частину російських активів, щоб відновити мирні переговори. Кошти пропонують передати в механізм під контролем Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Ідею представили минулого тижня на зустрічі в Маямі. Від США були спецпосланець президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Американці запропонували кілька способів розблокувати частину коштів. Один із них – створити окремий фінансовий механізм під наглядом США. Активи обговорювали як частину комплексної мирної угоди. Як саме їх розморожувати і на що витрачати, поки не визначили.

Як відреагувала Європа

Європейські делегати пропозицію Віткоффа і Кушнера відхилили.

Ідеться про величезні суми. ЄС і країни G7 заморозили близько 300 млрд євро російських активів, з них приблизно 180 млрд зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Наприкінці 2025 року лідери ЄС не змогли домовитися про “репараційний кредит” Україні під ці кошти. Замість нього Україна отримала 90 млрд євро позики на 2026-2027 роки.

Україна тим часом шукає власні шляхи до цих грошей. На тлі великого дефіциту бюджету українські дипломати активізували роботу з ЄС, у банках якого зберігається більшість заморожених коштів РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що витрати на оборону та відбудову зростають, і пропонував покрити їх коштом активів РФ. Ідею підтримують не всі. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що його країна категорично проти використання цих активів для допомоги Україні.

Водночас чотири країни ЄС закликали Єврокомісію повернутися до питання передачі коштів Україні та шукати юридичні способи обійти бельгійське вето. У ПАРЄ запропонували ще один варіант: механізм на основі рішень ЄСПЛ, який дозволив би передати Україні заморожені російські гроші.