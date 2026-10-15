У Стамбулі (Туреччина) через рекордні зливи, які розпочалися 14 жовтня 2026 року, сталися масштабні раптові повені та зсуви ґрунту. Опади виявилися найсильнішими з 1985 року, зафіксовано понад 1 200 підтоплень.

На жаль, двоє людей загинули. У районі Фатіх 14-річний підліток загинув від удару струмом, наступивши в затоплену калюжу із пошкодженим дротом. У районі Сариєр 34-річний чоловік посковзнувся у потоці води, дістав важку травму голови та помер у лікарні.

Потоки води змивали автомобілі, затопили підземні переходи, тунелі та окремі станції метро.

Затоплено щонайменше 808 житлових будинків, 280 підприємств та десятки автомобілів. Зафіксовано 15 зсувів ґрунту.