Уламки російського дрона впали на Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків у Луцьку та спричинили пожежу пізно увечері 13 жовтня.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце, локалізували та загасили вогонь, чим обмежили масштаб руйнувань. Музей висловлює їм щиру вдячність.

Постраждала «Космогонія» – масштабний філософсько-мистецький проєкт, а саме полотно площею понад 2000 м², яке у 2024 році встановило національний рекорд України. Проєкт складається з шести частин і відповідає на три питання: звідки ми взялися, хто ми є і що з нами буде.

Частково знищено шосту частину, «Майбутнє».

«Війна руйнує не лише те, що існує сьогодні. Вона знищує те, що могло б з’явитися завтра: людські життя, мрії, відкриття, можливості. І водночас майбутнє не визначене наперед. Ми створюємо його власними рішеннями та вчинками», – зазначає фундатор Музею, автор ідеї та філософської концепції Віктор Корсак.

Музей розглядає два варіанти: повністю відновити пошкоджений фрагмент або зберегти сліди пожежі як нагадування наступним поколінням про наслідки війни.

«Іноді шрами розповідають про історію більше, ніж відновлена поверхня», – каже Віктор Корсак.

Остаточне рішення ухвалять після оцінки стану полотна, консультацій із автором картини, художником Петром Антипом та фахівцями з реставрації.

Інші виставкові зали та представлені в них твори не постраждали. Команда продовжує працювати над виставковими, освітніми та культурними проєктами.

«Ми продовжуємо працювати, створювати нові проєкти й розвивати українське мистецтво. Адже майбутнє – це не те, що на нас чекає. Це те, що ми створюємо сьогодні», – наголошує Віктор Корсак.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських реактивних БпЛА на Луцьк 14 жовтня 2026 року загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення (серед них одна дитина). 15 жовтня у Луцькій громаді оголошено днем жалоби. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань завершено.