Як зазначила у своєму коментарі заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, цьогорічна кампанія декларування доходів громадян на Миколаївщині продемонструвала високий рівень громадянської активності. Адже декларування – це не просто формальність, це відповідальність, чесність і наш спільний внесок у розвиток держави.

Так, станом на 01.10.2026 громадяни Миколаївської області, що зобов’язані були подати декларацію про майновий стан і доходи, отримані у 2025 році відповідно до вимог Податкового кодексу України, подали 2900 декларацій, тим самим виконавши свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів.

Такими громадянами задекларовано до сплати 8 млрд 947,3 млн грн отриманого доходу, що на 4,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету – 599,7 млн грн, що на 432,9 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також збільшилася на 142,2 млн грн сума задекларованого до сплати військового збору – задекларовано майже 156 млн гривень.

Ми бачимо позитивну динаміку: зростає не лише сума задекларованих доходів, а й кількість свідомих громадян, які чесно виконують свої податкові обов’язки. Цьогорічна кампанія підтвердила підвищення рівня податкової культури, – наголосила Ольга Купчишина.

Варто зазначити, що 502 особи задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн, що на 87 громадян більше, ніж у минулому році. Такими громадянами задекларовано 8 млрд 943,7 млн грн отриманого доходу, 582,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 142,5 млн грн військового збору. Найбільша кількість мільйонерів задекларували іноземні доходи, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна, інвестиційний прибуток тощо. Своєчасно задекларовані доходи, за словами фахівчині, основа стабільної економіки. Пам’ятайте! Кожна декларація – це внесок у фінансування освіти, медицини та оборони.

Також, одним із основних завдань декларування – є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку впродовж звітного року. До відома: своїм правом на застосування податкової знижки вже скористалися 1188 громадян, якими задекларовано до повернення понад 7,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

За словами Ольги Купчишиної, для отримання податкової знижки громадяни подають річну декларацію із зазначенням сум понесених витрат та додають копії підтвердних документів. Зробити це можна як через Електронний кабінет платника, так і за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова». Платники, які мають право скористатися правом на податкову знижку, подають декларацію за 2025 рік до 31 грудня 2026 року.

Податківиця зупинилася й на впровадженні ДПС принципів безбар’єрності, зокрема у напрямку цифрової доступності, що забезпечує рівний доступ платників до електронних сервісів та онлайн-послуг незалежно від місця перебування. Такий формат дозволяє заощадити час і уникнути особистих візитів до податкової служби. Також, консультаційну допомогу з питань заповнення, подання звітності та інших податкових питань надають у Центрах обслуговування платників області: (https://mk.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/).

Крім того, у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів – це новий сервіс, створений для підтримки платників податків та побудови відкритого партнерства між бізнесом і податковою службою. Звернувшись до фахівців офісу, представники бізнесу і громадяни можуть оперативно отримати професійні консультації з питань оподаткування – зрозумілі, практичні й доступні кожному.

Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую усім, хто чесно декларує доходи та виконує свій обов’язок перед країною. Адже саме сплачені податки зміцнюють економіку та підтримують обороноздатність країни, – підсумувала свій виступ Ольга Купчишина.