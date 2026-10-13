Американські чиновники пояснили відсутність попередження для Києва про запуск російських балістичних ракет 12 жовтня несприятливими погодними умовами.

Про це, як пише ua.news, повідомляє Politico.

Як пише видання, Україні передають інформацію про майбутні російські ракетні удари через систему управління та контролю за бойовими діями (Battlespace Command and Control Center), яка керується та контролюється збройними силами США та країн НАТО, а також іншими структурами.

При цьому вчора, 12 жовтня, під час запуску балістичних ракет по Києву такого попередження не було.

“Американці повідомили українцям, що попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважають достатньою причиною. Тому багато хто все більше побоюється, що справа могла бути не в цьому”, – сказало неназване джерело.

Як повідомляло Інше ТВ, Віткофф і Кушнер погрожували українській делегації припинити передачу розвідданих, якщо Україна не припинить бити по російських НПЗ, – Axios