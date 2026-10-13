В ніч з 21 на 22 жовтня 2026 року українці зможуть спостерігати максимальне проявлення метеорного потоку Оріоніди, пише Кореспондент.

При сприятливих погодних умовах та ідеальній видимості на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів за годину.

За даними NASA, частки метеорного потоку рухаються зі швидкістю приблизно 66 км/с. За хорошої погоди Оріоніди можуть спостерігати жителі як Північної, так і Південної півкуль.

Назва цього потоку пов’язана із сузір’ям Оріона: з Землі здається, що метеори з’являються саме звідти. Сузір’я розташоване на небесному екваторі та видиме в усіх куточках світу.