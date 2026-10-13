Про це президент Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

-Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. Буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою – з прем’єр-міністрами. Завтра – важливі перемовини в Британії. Цей тиждень – також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів, уже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет. Це політична й моральна підтримка для нашого народу, це доказ незворотності курсу України бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. Також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України, українців, на виконання наших домовленостей із Європою. Я хочу сьогодні подякувати нашим парламентарям та подякувати нашим урядовцям: на цьому тижні є необхідні рішення – необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую.

Працюємо і щодо ППО. Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву, і щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ – допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне.

Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала Президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності Українського народу.

Сьогодні було також багато роботи щодо Києва – ситуації тут, ситуація у столиці, із підготовкою до зими й захистом критичної інфраструктури. Кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлене. Зараз, уже в жовтні, ситуація буває, на жаль, гірша, ніж у час попередніх зим цієї війни. Коли через одиночні удари «шахедів» відключаються електрика, відключається вода. Багато є й інших питань, вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд… Робота транспорту, підготовка будинків у Києві до зими… Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібне прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них зробили значно більше в умовах, які значно складніші. Був тут, у мене, мер Харкова Ігор Терехов. Я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив сьогодні з Василем Малюком про безпекові виклики. І з представниками бізнесу, який досягає результатів, – з Максимом Єфімовим та Костянтином Єфименком. Вдячний усім за пропозиції та готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі.

І ще одне.

Хочу подякувати кожному нашому рятувальнику, я хочу подякувати кожному поліцейському, кожному й кожній, хто допомагає нашим людям після російських ударів. У Харкові, Сумах, Чернігові, Дніпрі, на Донеччині, в кожному нашому регіоні, в усіх містах, в усіх наших громадах, на Одещині, в Миколаєві, у Рівному – абсолютно всюди в Україні після російських ударів є ті, хто рятує життя і хто забезпечує, що Україна відновлюється, Україна зберігає стійкість. Дякую всім вам, дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради наших людей. Це головне.