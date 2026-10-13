Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй під час голосування 13 жовтня 2026 року обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини на 2027–2029 роки.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН, передає Інше ТВ.

За кандидатуру України проголосували 162 держави-члени ООН.

У дипломатичному представництві назвали результат рекордним рівнем підтримки та важливим проривом, підготовка до якого тривала понад рік. Україна заявлена до роботи в головному правозахисному органі ООН із метою посилення захисту прав людини у світі та фіксації наслідків російської агресії.

«Рада з прав людини є головною інституцією всієї системи ООН, яка забезпечує захист прав людини у світі.

Україна готова зробити свій вагомий внесок у цю святу справу, особливо в контексті варварської російської агресії.

Ми щиро дякуємо всім 162 державам-членам ООН, які нас сьогодні підтримали.

Ми також вдячні нашим колегам в МЗС та всіх посольствах, насамперед, дипмісії в Женеві, які зробили важливий внесок у цю блискучу дипломатичну перемогу України в ООН», – зазначають у представництві.

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