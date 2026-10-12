Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що так зване “енергетичне перемир’я” діятиме на користь Росії, бо вона, на відміну України, яка має тільки один нафтопереробний завод, має розгалужену мережу.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому Україна стоїть головним питанням порядку денного. Також очікується, що у засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Iнтерфакс.

“Важливо, щоб домовленості стосувалися не лише нафтопереробних заводів, адже в Україні такий завод один, а в Росії їх безліч, тож це явно вигідно росіянам”, – констатувала Високий представник ЄС.

Разом з тим, Каллас привітала “енергетичне перемир’я за умови, що воно дотримується”. “Поки що ми не бачимо, щоб Росія його дотримувалася. Звісно, особисто я хотіла б, щоб перемир’я передбачало припинення загибелі людей, а не лише захист енергетичної інфраструктури. Хоча енергетика надзвичайно важлива, адже зима буде холодною”, – наголосила вона.

Високий представник зазначила, що США – головний союзник ЄС. “Наш сигнал є чітким: якщо ми хочемо покласти край цій війні, єдиний шлях – це посилити тиск на Росію; ми закликаємо США запровадити санкції, щоб ми могли завершити війну, адже тоді атаки на нафтопереробні заводи та їхні наслідки просто не були б потрібні”, – наголосила Каллас.