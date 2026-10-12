Податкова служба Миколаївщини пропонує платникам податків якісні адміністративні послуги.

У Центрах обслуговування платників Головного управління ДПС у Миколаївській області надається широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, орієнтованих на комфорт платників податків. Громадяни та підприємці у зручний для них час мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію та інші послуги.

Окремий напрям роботи – належна увага до потреб ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Фахівці прагнуть не лише надати необхідну послугу, а й пояснити порядок дій просто та доступно, щоб відвідувач міг якнайшвидше вирішити своє питання.

Найбільшим попитом у платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у вигляді книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. У січні – вересні 2026 року нею скористалися 33002 громадянина.

Не менш запитуваною є послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. За отриманням зазначеної послуги звернулося 10304 громадянина.

Також, за 9 місяців 2026 року зареєстровано 4946 програмних реєстраторів розрахункових операцій, 2235 книг обліку розрахункових операцій, 1478 розрахункових книжок та 919 реєстраторів розрахункових операцій. Окрім того, зареєстровано 513 платників податку на додану вартість, суб’єктам господарювання надано 872 витяги з реєстру платників ПДВ.

Всього, станом на 01.10.2026 фахівцями управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області надано 54,3 тисяч адміністративних послуг.

В умовах триваючої широкомасштабної військової агресії росії проти України та дії воєнного стану, на Миколаївщині забезпечено роботу 4 державних податкових інспекцій, на базі яких працюють 5 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 15 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності тощо.

Крім того, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований у Миколаївській державній податковій інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24/2.

Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тож рекомендуємо з актуальною інформацією щодо роботи ДПІ ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/.

Фахівці ДПС Миколаївщини продовжують вдосконалювати якість обслуговування, орієнтуючись на потреби громадян та представників бізнесу. Дякуємо платникам за співпрацю та відповідальне ставлення до своїх податкових обов’язків!