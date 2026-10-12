Дизельне паливо, яке Росія зараз експортує до США на прохання Трампа, могло походити з Ірану, оскільки російські НПЗ переважно не здатні виробляти дизель через українські атаки.

Так вважає аналітик у сфері оборони та безпеки Бабак Тагваї, пише Телеграф.

“Росія імпортує більшість дизельного палива, яке їй потрібно, з Ірану. У вересні тисячі іранських автоцистерн були помічені в різних регіонах Росії, включно з Рязанню, де вони перевозили іранський дизель.

Росія може купувати іранський дизель і перепродавати його до Сполучених Штатів. Якщо це так, то спроба Трампа знизити ціни на енергоносії в США та обдурити американських виборців вкладає гроші в руки Росії та ісламського режиму Ірану”, – констатує аналітик.

Він також наводить відео російських водіїв, які в кінці вересня фіксували ті самі іранські автоцистерни.