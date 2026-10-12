Служба безпеки України затримала двох поплічників рф , які на замовлення представника держави-агресора здійснювали незаконну верифікацію та активацію супутникових терміналів Старлінк. Надалі ці пристрої використовувалися російськими військовими для забезпечення зв’язку під час ведення бойових дій на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Миколаївській області.

За матеріалами справи, фігурантами є 18-річний та 22-річний мешканці Миколаєва. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Встановлено, що зловмисники отримали через месенджер Телеграм завдання від представника держави-агресора. За кожен активований супутниковий термінал їм обіцяли грошову винагороду.

Для виконання вказівок російського куратора фігуранти здійснювали реєстрацію Старлінк на підставних осіб. Загалом вони забезпечили активацію понад 10 супутникових терміналів. Їх оформлення відбувалося, зокрема, через сервіси поштових операторів у Миколаєві.

За оперативною інформацією, після активації термінали використовувалися підрозділами збройних сил рф для забезпечення супутникового зв’язку під час ведення бойових дій проти українських військових.

Наразі Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Старлінк.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.