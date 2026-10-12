Країни НАТО мають підготувати рішучу відповідь на можливі смертоносні російські «гібридні» атаки. Як пише Financial Times, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає ЛБ.

За його словами, ймовірність загибелі людей зростає, оскільки Росія нарощує кількість операцій, спрямованих на порушення стабільності та дестабілізацію європейських суспільств. Водночас він визнав, що Альянсу доведеться самостійно визначити, як реагувати.

«Питання полягає в тому, що вважати нападом, транскордонним нападом. Поки йдеться про майно – це одна справа. Але якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести в НАТО ще одну дуже серйозну розмову. Коли ми вирішимо, що росіяни зайшли надто далеко? Адже це питання оцінки. Розумієте, заздалегідь узгодженого визначення не існує», – сказав він виданню.

Сікорський не уточнив, якою саме має бути відповідь НАТО на загибель людини. Проте він нагадав, що Польща та Естонія посилалися на статтю 4 Північноатлантичного договору – механізм запиту на консультації між союзниками високого рівня після порушень повітряного простору російськими безпілотниками та винищувачами. Це, за його словами, свідчить про необхідність рішучіших дій.

Польща та її сусіди занепокоєні дедалі більшою кількістю кібератак, порушень повітряного простору й спроб диверсій проти об’єктів у Європі. Вони вважають ці дії частиною російської кампанії, спрямованої на підрив підтримки України.

Сікорський закликав європейських союзників відповідати на атаки, які приписують Кремлю, шляхом закриття російських консульств, обмеження свободи пересування російських дипломатів у країнах їхнього перебування та загального скорочення кількості російських дипломатичних представників.

«У мене вже не залишилося російських консульств, але в інших країнах вони досі працюють», – сказав він.

Дипломат заявив, що всі росіяни, які в’їжджають до ЄС, повинні мати біометричні паспорти, щоб запобігти використанню оперативниками фальшивих особистих даних. Міністр також підтримав заклики скоротити кількість туристичних віз, які Євросоюз видає громадянам Росії. Торік було видано майже 500 тисяч таких віз.

Сікорський закликав усі інші країни ЄС прямо покладати на Росію відповідальність за гібридні атаки, якщо для цього є достатньо доказів.

Польський міністр виступив із заявами під час візиту до Лондона. Він повідомив, що має намір переконувати британський уряд запросити Польщу на саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться наступного року в Манчестері. Натомість Варшава готова підтримати зближення Великої Британії з Європейським Союзом.