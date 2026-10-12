У понеділок Кремль відхилив ідею 60-денного припинення вогню, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, щоб дозволити країні провести президентські вибори; натомість там заявили про прагнення укласти всеосяжну мирну угоду.

Про це повідомляє Reuters.

«Будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню — 60 днів — і ми організуємо вибори», — сказав Зеленський у неділю в ефірі програми «This Week» телеканалу ABC.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у понеділок, що Росія прагне довгострокової мирної угоди, а не тимчасового припинення вогню.



«У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню, — сказав Пєсков. — Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення».

Росія тривалий час наполягає на проведенні виборів в Україні та стверджує, що їх невиведення робить Зеленського нелегітимним лідером. Українське законодавство забороняє проведення виборів у воєнний час.