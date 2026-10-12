Сьогодні у столиці Польщі розпочався дводенний Варшавський безпековий форум, на який прибули політики, дипломати, експерти та представники військових структур з близько 90 країн. На ньому дистанційно виступив президент України Володимир Зеленський, який також відповів на запитання.

Головне із сказаного:

-Я не вважаю, що об’єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має, – нехай.

Тому я вважаю, тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною «дизель-діл»? Давайте Україна запропонує «дизель-діл». Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо.

Для нас важлива електрика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі. Електрика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під’єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням.

Тому так, давайте відповідний «дизель-діл» підпишемо з Президентом Сполучених Штатів Америки.

-Ми не бачимо зараз сигналів від Росії, що вони хочуть закінчення війни. Ми не бачимо елементарних кроків щодо деескалації. Всі говорять про дизель і забувають про зерно. Місяць-два – всі почнуть говорити про агрокризу. Не буде вистачати продуктів харчування для країн Африканського континенту, деяких азійських країн, Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз Росія блокує море.

Сполучені Штати цього не відчувають, тому і питання йде тільки про енергетику. Це ще один виклик. Це голод. І він може бути у багатьох країнах. І треба думати про все, про всіх. Бо ми всі живемо на цій планеті. І багато різних криз ми можемо зупинити ще перед їх початком та запобігти викликам.

Енергетика. Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі – 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер.

І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна незалежна держава, яка готова домовлятися. Але ганьбити себе Україна не буде.