У Великій Британії відвідувач парку дикої природи з невідомих причин зайшов вольєр до тигра і загинув. Керівництво зоопарку заявило, що хижака, який напав на чоловіка, не присиплятимуть.

За словами представників поліції Південного Йоркширу, медики констатували смерть чоловіка на місці події; родину загиблого вже поінформовано, повідомляє Guardian.

На відео, що поширюються в мережі, видно, як тигр б’є лапами чоловіка та хапає його у вольєрі.

ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا.. حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. https://t.co/wLwX63xL2O — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026

Представник поліції заявив, що тигр напав на чоловіка й завдав йому «серйозних травм».

«На місце прибули екстрені служби, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, було констатовано смерть чоловіка», — додали в поліції.

«Щодо чуток про стан тигра: тварина не постраждала й залишилася у вольєрі після інциденту; загрози для громадськості немає».

Йоркширський парк дикої природи відкрився у 2009 році, а атракція «Земля тигрів» — у 2011-му.

Ця зона розташована на спеціально облаштованій території площею два акри, призначеній для амурських тигрів — виду, що перебуває під загрозою зникнення (у дикій природі їх залишилося близько 500 особин).

На фотографіях вольєра, розміщених на вебсайті парку, видно високий пішохідний місток для відвідувачів та огорожу над ділянкою, де можуть пересуватися тигри.

Представник служби швидкої допомоги Йоркширу повідомив, що на місце події було направлено кілька бригад і транспортних засобів, зокрема дві машини швидкої допомоги, гелікоптер санітарної авіації та лікаря.

Тигра вирішили не присипляти.

У парку зазначили, що отримали звернення від «дуже багатьох» людей щодо тигра на ім’я Алтай, передає CNN.

«Ми можемо запевнити всіх, що він у безпеці й почувається добре; його не піддаватимуть евтаназії через цей інцидент», — повідомили в адміністрації.

Працівники парку «глибоко вражені» подіями, що сталися, і отримують спеціалізовану підтримку, йдеться в заяві.