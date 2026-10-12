Радник президента Сергій Флеш відреагував на побоювання українців через реакцію Маска, який підтримав Трампа щодо гніву на Зеленського, але він вважає, що страхи щодо вимкнення StarLink перебільшений і передчасний.

-Не минає й року, щоб знов не лунало: «Нам відключать StarLink».

Як тільки Маск підтримав допис Трампа, по ЗСУ почали ходити чутки про можливе відключення Starlink. Ці чутки підігрівають TГ канали ворога.

У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини . Маск насамперед бізнесмен, а Україна приносить компанії SpaceX значний прибуток, тому я впевнений, що ніхто Starlink в Україні не відключить.

Але цілком можливі й інші несподівані варіанти, наприклад включення «Старлінк» для рф на його территории, – вважає Флеш.