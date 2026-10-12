Розпочалася 1692-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 12.10.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області; Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБ, здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися атакувати в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 13 разів атакували у бік населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

Тридцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білозерське, Чернігівка, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка, Світле, Василівка та Новогришине.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів штурмував у бік Січневого та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався атакувати в бік Павлівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1470 окупантів. Усі втрати ворога