Європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній про посилення загрози замахів з боку Росії. За даними спецслужб, Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, зокрема проти виробників зброї та безпілотників, щоб послабити підтримку України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників п’яти європейських розвідувальних служб, передає Суспільне.

За інформацією співрозмовників видання, російські спецслужби активізували підготовку замахів на керівників та інших високопосадовців європейських оборонних підприємств. Під загрозою опинилися не лише великі виробники озброєння, а й невеликі компанії, зокрема ті, що займаються виробництвом безпілотників та комплектуючих до них.

У розвідках вважають, що Кремль наказав розширити диверсійну діяльність і гібридні операції в Європі на тлі війни проти України та економічних труднощів у Росії. Метою таких дій, за оцінками співрозмовників FT, є послаблення підтримки Києва протягом найближчих місяців.

Один із високопосадовців європейської розвідки зазначив, що рівень загроз у Європі зріс як для майна, так і для людей.

У Федеральному відомстві із захисту конституції Німеччини (BfV) повідомили, що значно посилили роботу з працівниками та керівництвом німецьких оборонних компаній. Зокрема, спецслужба рекомендує залучати приватну охорону для особистого захисту керівників.

Очільник BfV Сінан Селен заявив німецьким законодавцям, що Росія цілеспрямовано планує насильницькі дії проти окремих людей із залученням державних або підконтрольних державі структур.

За його словами, російські спецслужби змінюють підходи до таких операцій, зокрема використовують організовані злочинні угруповання.

Співрозмовники FT зазначили, що основну роль у підготовці подібних операцій відіграє російська військова розвідка ГРУ. Її співробітники дедалі частіше співпрацюють із кримінальними структурами та агентурними мережами в різних країнах.

Водночас розвідка РФ розподіляє окремі етапи операцій, зокрема спостереження, логістику, планування та виконання, між різними групами людей. Раніше для подібних завдань частіше використовували окремих завербованих через інтернет виконавців.

За словами представників європейських спецслужб, частину підготовлених замахів уже вдалося виявити та зупинити. В інших випадках правоохоронці фіксували підозрілу активність, зокрема стеження за керівниками підприємств поблизу їхніх будинків і робочих місць.

Однією з головних цілей російських операцій, за оцінкою розвідників, є психологічний тиск на представників оборонної промисловості.

«Головна мета Росії залишається психологічною. Навіть змушуючи людей відчувати, що вони можуть стати мішенню, росіяни досягають свого ефекту. Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести бізнес з Україною», — пояснив один зі співрозмовників FT.

На тлі цих загроз європейські оборонні компанії посилюють заходи безпеки. Кілька керівників підприємств розповіли, що протягом останніх шести місяців збільшили особисту охорону за рекомендаціями державних спецслужб.

Представники галузі також попереджають, що додаткові витрати на захист працівників і виробничих об’єктів можуть стати суттєвим фінансовим навантаженням, особливо для невеликих підприємств і стартапів.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що його компанія була змушена перенести виробничий майданчик у Західній Європі через загрози з боку Росії.

Видання нагадує, що керівники найбільших європейських оборонних компаній перебувають у стані підвищеної готовності з 2024 року. Тоді американські та німецькі спецслужби викрили ймовірну російську змову з метою вбивства генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

За даними розвідки, Паппергер став мішенню через свою активну підтримку постачання озброєння Україні. Нині він перебуває під цілодобовою охороною поліції та приватних охоронців.

У FT зазначають, що загроза поширюється і на компанії, які працюють у сферах критичної інфраструктури та енергетики. Фахівці з безпеки повідомляють про збільшення кількості звернень від підприємств, які прагнуть захистити своїх працівників від потенційних російських операцій.