У республіканців залишається дедалі менше способів змінити на краще свої невтішні перспективи на проміжних виборах.

Опитування POLITICO свідчить, що більшість американців не бачать реальних шляхів для відновлення переваги партії на фінішній прямій виборчої кампанії; навіть самі виборці-республіканці скептично ставляться до того, що президент Дональд Трамп здатен здійснити якийсь несподіваний крок в останню мить, здатний кардинально змінити хід кампанії. Крім того, більшість виборців заявляють, що не схилялися б більше до голосування за республіканців, навіть якби Трамп здійснив значний політичний прорив до листопада — наприклад, оголосив про завершення війни з Іраном, знизив ціну на бензин на 1 долар або створив 100 000 нових робочих місць.

Це особливо стосується виборців, які підтримують демократів, а також тих, хто ще не визначився зі своїм вибором: як свідчать дані опитування, позиції обох груп майже не змінилися незалежно від сценарію чи значущості досягнення.

Сприйняття виборцями дій Трампа та стану економіки вже фактично сформоване й незмінне — і це тривожний сигнал для Республіканської партії, яка стикається зі дедалі складнішими умовами політичної боротьби.

«Гадаю, жереб уже значною мірою кинуто, — зазначив Майк Ноубл, засновник соціологічної компанії Noble Predictive Insights, що базується в Аризоні. — Важко спілкуватися з республіканцями, якщо вони не є затятими прихильниками. Скажімо так: що саме може їх зараз мотивувати? Натомість демократи явно вмотивовані».

Є й інша проблема: згідно з опитуванням, проведеним незалежною компанією PF Global, більшість американців не вірять, що Трамп взагалі здатен виконати завдання, які дали б республіканцям найкращі шанси на перемогу.

«Трамп нічого не може вдіяти, і, відверто кажучи, навіть якби він щось зробив, на цьому етапі все одно ніхто б у це не повірив», — сказав представник Республіканської партії, який працює над кампаніями у «хитких» штатах і говорив на умовах анонімності, щоб відверто оцінити ситуацію.

Трохи більше чверті американців вважають, що Трамп міг би знизити ціни на пальне на 1 долар за галон до дня виборів. Так само мало респондентів вірять, що він міг би завершити війну з Іраном (27%) або суттєво знизити ціни на продукти (27%).

Але навіть виборці, які планують голосувати за Трампа у 2024 році, не впевнені, що він зможе це зробити. Менш як половина з них (43%) вважають, що Трамп здатен знизити ціни на пальне на 1 долар за галон, і ще менше висловлюють впевненість у його здатності реалізувати інші сценарії.

Представник Національного комітету Республіканської партії розкритикував опитування за те, що в ньому запитували демократів про голосування за республіканців (хоча насправді всім респондентам ставили однакові запитання незалежно від їхніх політичних поглядів), і звинуватив видання POLITICO у «вибірковому підході до даних заради підкріплення штучно створеного ЗМІ наративу про те, що на республіканців чекає катастрофа, хоча насправді це зовсім не так».

Представник Білого дому Девіс Інгл також заявив: «Ніхто не може заперечити той факт, що президент Трамп створив одну з найпотужніших коаліцій у політичній історії — рух MAGA, — і президент розуміє, як із ними спілкуватися».

«Президент Трамп є беззаперечним лідером, найкращим комунікатором і неперевершеним мотиватором для Республіканської партії, і він рішуче налаштований зберегти республіканську більшість у Конгресі», — зазначив Інгл у своїй заяві.

Ці сумніви відображають реальні перешкоди. Трамп уже кілька місяців натякає, що війна з Іраном добігає кінця, однак військове керівництво США не вживає жодних заходів для виведення особового складу чи техніки з Близького Сходу.

Значне зниження цін на продукти та пальне до дня виборів пов’язане з додатковими труднощами. Війна спричинила зростання цін на продовольство на всіх етапах — від поля до прилавка: витрати на добрива та пальне, критично важливі для сільськогосподарського виробництва, залишаються високими, і наслідки цього лише починають позначатися на ланцюгах постачання продуктів. Експерти в енергетичній сфері попереджають: навіть якби війна закінчилася сьогодні, знадобилися б місяці, перш ніж ціни на бензин у США повернулися б до довоєнного рівня.

«Трамп сам каже, що війна з Іраном не закінчиться до виборів, а навіть якби це сталося, навряд чи ціни на заправках чи на касах магазинів знизяться настільки, щоб зупинити втрату ґрунту під ногами Республіканської партії», — зазначив стратег республіканців Даг Хей.

Опитування підкреслює, наскільки глибоко вкоренилося уявлення американців про перспективи республіканців на тлі складної політичної ситуації для партії: більшість опитаних очікує, що в листопаді Демократична партія отримає контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом. Така картина пояснюється частково тим, що більшість виборців обох партій, які беруть участь у проміжних виборах, вірять у перемогу своєї сторони, проте наразі більше американців заявляють про намір голосувати за демократів.

Республіканська партія стикається з проблемами одразу на кількох фронтах. Зовнішні організації поспішають підтримати регіони, де традиційно переважають республіканці — зокрема й ті, де Трамп упевнено переміг у 2024 році, — намагаючись запобігти нищівним втратам. Попри оптимізм щодо здобуття місць у Сенаті від Нью-Гемпширу та Мічигану, партія фактично відмовилася від боротьби за сенаторське крісло в Північній Кароліні — штаті, де тривалий час точиться запекла політична боротьба.

Для багатьох республіканців питання полягає вже не в тому, чи зазнає партія втрат, а в тому, наскільки значними вони будуть і чи вдасться їм зберегти контроль над верхньою палатою Конгресу. Похмурі настрої посилюються через дедалі більше переконання тих, хто працює над виборчими кампаніями республіканців: у партії залишилося обмаль варіантів — якщо вони взагалі є, — щоб змінити хід подій.

Лише 29% американців кажуть, що зниження ціни на бензин на 1 долар — завдання, яке стає дедалі складнішим, — підвищило б імовірність того, що вони проголосують за республіканців. Аналогічна частка опитаних (28%) вважає, що так само на їхній вибір вплинуло б припинення війни з Іраном. Водночас кожен третій американець зазначає, що завершення війни з Іраном не мало б жодного реального впливу на їхнє голосування, а ще 20% стверджують, що це, навпаки, знизило б імовірність підтримки ними республіканців.

Інші малоймовірні сценарії — зокрема укладення торговельної угоди з Китаєм або зниження інфляції до найнижчого рівня за п’ять років — майже не вплинули на думку виборців, особливо тих, хто підтримує демократів або ще не визначився, — саме тих, чиї голоси необхідні республіканцям для перемоги.

У кожному з цих випадків дуже мало виборців, які ще не визначилися, заявили, що такі зміни спонукали б їх голосувати за республіканців. Більшість із них кажуть, що «не знають», як ці зміни вплинуть на їхній голос.

«Можливість того, що якась зовнішня подія змінить динаміку виборів, уже втрачена», — зазначив представник Республіканської партії.