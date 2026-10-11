Ірландія запропонувала скоротити майже на €159 млрд проєкт довгострокового бюджету Європейського Союзу, підготовлений Європейською комісією. Країни ЄС досі мають суттєві розбіжності щодо загального обсягу витрат і розподілу коштів, пише Кореспондент.

Переговори ускладнює наближення виборів у низці країн ЄС у 2027 році, зокрема президентських у Франції. У Брюсселі побоюються, що посилення євроскептичних сил може завадити досягненню домовленості.

Нова пропозиція передбачає суттєве скорочення порівняно з планом витрат на €2 трлн, який Єврокомісія представила в липні 2025 року для фінансування пріоритетних напрямів Євросоюзу протягом семи років.

Ірландське головування охарактеризувало запропоноване скорочення як 8%, хоча заявлений загальний обсяг бюджету в €1,6 трлн на 20% менший за початкову пропозицію Єврокомісії.

Оголошення пролунало після того, як Кіпр, який головував у Раді ЄС у червні, запропонував компромісний варіант зі скромнішим скороченням на 2%.

Той варіант передбачав стримування запланованого збільшення витрат на оборону та конкурентоспроможність із одночасним нарощуванням підтримки сільського господарства й регіонального розвитку.

Початкова концепція Єврокомісії передбачала перерозподіл ресурсів на користь технологічної конкурентоспроможності, безпеки й оборони на тлі економічної конкуренції з боку Китаю та Сполучених Штатів.

Переговори виявили розбіжності між країнами, які виступають за жорсткіші обмеження витрат, і тими, хто наполягає на збільшенні інвестицій у нові пріоритетні напрями Євросоюзу.

Нідерланди раніше відхилили червневу компромісну пропозицію, заявивши, що вона спрямовує надто багато коштів на чинні програми замість розв’язання майбутніх завдань.

Представники Європарламенту також розкритикували попередню пропозицію, закликавши натомість збільшити бюджет на 10%, аби повністю профінансувати як традиційні зобов’язання ЄС, так і нові пріоритети.

Довгостроковий бюджет ЄС забезпечує фінансування сільськогосподарських субсидій, регіонального розвитку, наукових досліджень, інфраструктури та інших програм у державах-членах.

Ірландський проєкт зберігає всі п’ять пропозицій Єврокомісії щодо власних ресурсів, але не включає пропозиції Європарламенту та переглядає в бік зменшення прогнозовані доходи.

Будь-яка остаточна домовленість вимагатиме узгодження як загального граничного обсягу видатків, так і розподілу коштів між конкуруючими пріоритетами.

Питання бюджету мають обговорити лідери ЄС на саміті, який розпочнеться 15 жовтня. Зустріч очолить президент Європейської ради Антоніу Кошта, якому належить сприяти досягненню компромісу.