Вчені заявили, що Земля та Марс, які сформувалися поруч один з одним 4,5 мільярда років тому, утворилися в результаті поєднання різних процесів формування планет, повідомляє SciTechDaily і zn.ua.

«Найнесподіванішим результатом стало те, що Земля і Марс, судячи з усього, сформувалися по-різному. Можна було б очікувати, що дві планети, які виникли поруч у одній і тій самій Сонячній системі, матимуть більш схожу історію формування», — заявив один із керівників дослідження Андерс Йохансен, який вивчає процеси утворення планет в Інституті Глоуб при Копенгагенському університеті.

Скелясті планети можуть утворюватися в результаті зіткнень великих тіл — планетезималей, шляхом акреції «гальки» (поглинання дрібніших частинок) або завдяки поєднанню цих двох механізмів. Нове дослідження показало, що у формуванні Землі та Марса ці процеси відіграли різні ролі.

«Очевидно, що не менше 75 % маси Землі сформувалося з двох молодих планет, які значно збільшилися в розмірах за рахунок акреції «гальки», тоді як внесок планетезималей становив до 25 %. Водночас близько трьох чвертей маси Марса, судячи з усього, утворилося з планетезималей, а решта чверть — у результаті акреції «гальки», — заявив інший керівник дослідження Хайян Ван.

Щоб відтворити історію формування планет, дослідники проаналізували вміст летких елементів — таких як натрій, цинк і калій — у їхній корі та мантії. Оскільки ці елементи здатні випаровуватися при високих температурах, їхня концентрація зберігає інформацію про умови, за яких відбувалося формування кожної з планет.

Вчені зіставили хімічні характеристики з даними комп’ютерного моделювання, що допомогло їм визначити, які сценарії утворення можуть пояснити властивості планет, що спостерігаються сьогодні. Моделі, як і раніше, ґрунтуються на певних припущеннях, оскільки точний склад вихідного матеріалу, з якого сформувалася Сонячна система, невідомий. Однак дослідники зазначають, що відмінності між Землею та Марсом зберігалися навіть при зміні цих вихідних припущень.

Раніше вчені заявили, що в минулому Марс був набагато геологічно активнішим і на ньому було набагато більше води, ніж зараз. За словами дослідників, вода в різних формах неодноразово текла по каменях Червоної планети.