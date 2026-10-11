Постраждав неповнолітній водій мотоцикла – у Снігурівці поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вчора, 10 жовтня, близько 21:35 на перехресті вулиць Центральній та Незалежності у м. Снігурівка відбулось зіткнення автомобіля Ford Transit, за кермом якого перебував 18-річний чоловік, та мотоцикла Forte 200, під керуванням 14-річного підлітка.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження та був доставлений до обласного медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан, як тяжкий.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу просять громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 067 544 26 38 або 102.