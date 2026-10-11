Деруни, добре відомі всім деруни, смачні завжди і всюди, можна зробити стравою небуденною, а майже святковою. І всього тільки тому, що до звичних інгредієнтів додали ще один – сир.

Як зробити звичну страву ще смачнішою? Пропонуємо вам рецепт від Picante Cooking.

Смак картоплі та сиру просто зводить з розуму. А кріп додає страві особливого українського характеру. Адже напевно в жодній країні світу кріп не люблять аж так, як в Україні. Звісно, його використовують і в польській та чеській кухнях, та й у скандинавській і арабській кухнях також, але не всюди та не завжди. А у нас нема такої страви де був би він не доречним.

Зверніть увагу, суміш для дерунів готується у два етапи. Спочатку подрібнюється картопля з цибулею та яйцем, відціджується і лиш тоді додається сир з кропом та борошном. І аби деруни були дуже хрусткими, вкрай важливо спочатку відцідити зайву рідину, яку після контакту з сіллю пускає картопля, цибуля і навіть яйце. Власне та зайва рідина заважає дерунам як слід рум’янитись. Але сито для такого відціджування повинно бути дуже мілким, з малесенькими дірочками. Якщо є лиш з більшими, такими, що пропускатимуть часточки овочів, потрібно застелити сито марлею чи іншим подібним матеріалом.

Крім того, важливо ще й смажити правильно. Тож не шкодуйте олії, добряче її розігрівайте, не смажте такі страви на повільному вогні й користуйтесь паперовими рушниками аби вони вбирали зайву олію.

До речі, якщо у Вас нема блендера, картоплю та цибулю можна подрібнити на мілкій тертці.

Інгредієнти

700 грам картоплі, почистити, не дрібно порізати

1 яйце

1 цибулина, почистити, розрізати на 4 частини

50 грам борошна

200 грам улюбленого напівтвердого сиру, натерти на тертці з великими дірочками

½ пучка кропу, не надто дрібно посікти

Сіль до смаку

Олія для смаження

1) Картоплю, цибулю та сіль помістити в чашу блендера й збити до однорідності. Додати яйце і ще раз збити.

2) Половину маси викласти на мілке сито й відцідити зайву рідину. Те що залишиться в ситі перекласти у глибоку миску. Те саме зробити з другою половиною маси.

3) Додати до картоплі сир, кріп та борошно й ретельно вимішати усе.

4) У великій сковорідці, на середньому вогні, добре розігріти олію, в такій кількості, аби дно сковорідки було повністю вкрите олією на кілька мілілітрів. Партіями викласти деруни не надто великих розмірів.

5) Смажити, не перевертаючи, доки низ добряче підрум’яниться. Перевернути на інший бік і смажити до готовності. Доки і другий бік набуде глибокого бурштинового відтінку.

6) Перекласти деруни на тарілку застелену паперовим рушником.

7) Так само посмажити решту дерунів.

Подавати одразу ж, зі сметаною.

Смачного!