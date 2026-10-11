У Польщі поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликали спеціальну нараду.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька у соцмережі X.

Вона повідомила, що польська поліція отримала інформацію, яка стосується можливого замаху на главу уряду Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Аналогічну інформацію підтвердив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Зокрема, невідомо, хто міг стояти за ймовірним замахом та наскільки конкретною є загроза для посадовців.