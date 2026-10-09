Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що мешканцям столиці, які мають друзів чи родичів за межами міста, слід розглянути можливість тимчасового переїзду.

Про це він сказав в інтервʼю Agence France-Presse, пише France24.

«З кожним днем надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріл нашого міста посилюється», — зазначив Кличко

«Сьогодні головне завдання — вижити», — додав він Києва.

Як стверджує нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, сам Кличко вже так і зробив – виїхав з Києва.

-Віталій Кличко закликав киян пошукати на зиму житло поза Києвом. І закликами не обмежився. А вчить киян на власному прикладі! Бо сам теж виїхав з Києва. Правда, ще задовго до повномасштабного вторгнення. Оселився в мальовничому Лютежі на землях, які загалом не підлягають забудові за законом. Обніс житло парканом. А навколо поставив таблички «ЗАМІНОВАНО», щоб не шастали. До речі, отримала відповідь ДСНС сьогодні: вони ті таблички не ставили і ніяких даних про міни навколо житла Кличка не мають.