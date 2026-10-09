У четвер американські прокурори висунули обвинувачення усунутому з посади президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у змові з метою катування політичних опонентів і громадян США; це доповнило вже існуючу справу щодо подружжя, пов’язану з незаконним обігом наркотиків, повідомляє Reuters.

Окремо федеральний суддя США Елвін Геллерштейн, який веде цю справу, відхилив клопотання Флорес про звільнення з-під варти за станом здоров’я напередодні судового процесу, запланованого на наступний рік.



Мадуро (63 роки) та Флорес (69 років) були затримані 3 січня у своєму будинку в Каракасі під час військової операції США, проведеної за наказом президента Дональда Трампа, і доставлені літаком до Нью-Йорка для пред’явлення обвинувачень у наркоторгівлі, про які було оголошено того ж дня. У четвер до федерального суду Мангеттена було подано оновлений обвинувальний акт, що додав пункт про катування до вже існуючої кримінальної справи.

У разі визнання винними за всіма пунктами обвинувачення Мадуро та Флорес загрожує мінімальне обов’язкове покарання у вигляді 50 років ув’язнення. Вони не визнали себе винними за початковими обвинуваченнями, але ще не надали відповіді щодо нового обвинувального акта, в якому детально описано ймовірні факти катування дев’яти осіб, зокрема трьох громадян США.



Адвокати Флорес, Марк Доннеллі та Андрес Санчес, у своїй заяві повідомили, що їхня клієнтка відкидає висунуті звинувачення.

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість надати вичерпну відповідь на ці звинувачення в суді у належний час», — заявили Доннеллі та Санчес.

Після затримання Мадуро Венесуела посилила співпрацю зі США під керівництвом колишньої віцепрезидентки Делсі Родрігес.

Відносини між Сполученими Штатами та багатою на нафту Венесуелою були напруженими протягом 13 років перебування при владі соціаліста Мадуро. Представники влади США та правозахисні організації тривалий час звинувачували венесуельських посадовців у катуванні затриманих, однак оприлюднене в четвер обвинувачення стало першим випадком, коли Мадуро висунули кримінальні звинувачення у зв’язку з цими діями.



В обвинувальному акті стверджується, що в період з 1999 по 2025 рік тисячі венесуельців зазнавали погроз, арештів, катувань або вбивств із боку держави. До того як стати президентом у 2013 році, Мадуро та Флорес обіймали посади в уряді покійного президента Венесуели Уго Чавеса.

«СИСТЕМА НАСИЛЬСТВА»

«Мадуро, Флорес та інші високопосадовці з їхнього найближчого оточення використовували жорстоку систему катувань і репресій для утримання влади», — заявив журналістам біля будівлі суду головний федеральний прокурор Мангеттена Джеймі Макдональд після того, як Флорес було відмовлено у звільненні під заставу.

Флорес обіймала посаду генерального прокурора Венесуели та очолювала Національну асамблею, перш ніж стати першою леді.

Багато випадків імовірних катувань, описаних в обвинувальному акті, сталися під час політичних заворушень у Венесуелі або у відповідь на загрози, які, на думку влади, були спрямовані проти Мадуро.

Зокрема, за словами прокурорів, у 2013 році Мадуро наказав заарештувати венесуельського військового офіцера, якого підозрював у плануванні державного перевороту. За словами прокурорів, співробітники управління військової контррозвідки Венесуели допитували офіцера, застосовуючи до нього електрошок (близько 20 разів торкаючись тіла оголеним дротом під напругою) та підвішуючи його за руки й ноги на кілька хвилин поспіль.

Згідно з обвинувальним актом, у 2022 році громадянина США, затриманого під час в’їзду до Венесуели, звинуватили у змові з метою вбивства Мадуро; співробітники військової контррозвідки катували його, завдаючи ударів та застосовуючи електрошок до рук, ніг і статевих органів.

ФЛОРЕС ВІДМОВЛЕНО У ЗВІЛЬНЕННІ

Адвокати Флорес наполягали на її звільненні під заставу, оскільки вона потребує кардіологічної процедури та хоче відновлюватися в більш комфортних умовах. Захисники пропонували перевести її до помешкання в районі Нью-Йорка з цілодобовою приватною охороною та стверджували, що вона не становить загрози для суспільства.

Відхиляючи клопотання про звільнення під заставу, суддя Геллерштейн дійшов висновку, що докази проти Флорес виглядають переконливо. Суддя також зазначив, що Флорес — одягнена в темну тюремну футболку та з гарнітурою для прослуховування синхронного перекладу судового засідання іспанською мовою — виглядала відносно здоровою.

«Хоч би що це означало, її сьогоднішній вигляд не гірший, а можливо, навіть трохи кращий, ніж тоді, коли я вперше зустрівся з нею під час оголошення обвинувачення», — сказав Геллерштейн, маючи на увазі її першу появу в суді 5 січня.



Прокурори з офісу федерального прокурора Мангеттена виступили проти звільнення Флорес. Вони заявили, що Флорес отримує належну медичну допомогу в слідчому ізоляторі, а в разі звільнення становитиме «надзвичайний» ризик втечі та загрозу для громадськості, зокрема через можливий тиск на свідків.

Мадуро та Флорес утримуються в Столичному центрі ув’язнення в Брукліні з моменту їхнього затримання. Судовий процес над ними призначено на 1 червня 2027 року.