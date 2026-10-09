Підвищений рівень геомагнітної активності може бути спостережений впродовж наступних трьох днів, хоча її сила буде варіюватися. Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби, пише Кореспондент.

Згідно з інформацією експертів, причина магнітної бурі полягає в корональному викиді маси, що відбувся на Сонці 6 жовтня.

Найбільш інтенсивні геомагнітні збурення очікуються ввечері 9 жовтня. Передбачається, що індекс Kp досягне 6, що відповідає помірній магнітній бурі рівня G2.

Відповідно до прогнозу NOAA, геомагнітна активність в найближчі дні буде такою:

– 9 жовтня – до 6 балів, магнітна буря рівня G2.

– 10 жовтня – до 4 балів, підвищена геомагнітна активність.

– 11 жовтня – до 5 балів, ймовірна слабка магнітна буря рівня G1.

Геомагнітні бурі можуть спричиняти перебої в високочастотному радіозв’язку, впливати на супутникові системи та створювати додаткові навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Проте наразі недостатньо переконливих наукових доказів, що підтверджують безпосередній зв’язок між магнітними бурями і виникненням мігрені, коливаннями артеріального тиску або погіршенням самопочуття у більшості людей.

Людям, які відчувають дискомфорт, рекомендується дотримуватися звичного режиму сну, забезпечувати достатню гідратацію та контролювати наявні хвороби. У разі виражених симптомів слід звернутися до лікаря.