Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб
танків – 12 402 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.
артилерійських систем – 50 950 (+67) од.
РСЗВ – 2 199 (+5) од.
засоби ППО – 1 693 (+1) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 908 (+18) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 160 412 (+617) од.
спеціальна техніка – 4 810 (+4) од.
Дані уточнюються.