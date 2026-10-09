Керівника відділу журналістських розслідувань “Української правди” Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

-Редакція вважає це затримання незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

Михайло перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Ярослава нам невідомі. Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці.

Прямого зв’язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з’ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла.

Закликаємо австрійські органи влади негайно пояснити підстави затримання, забезпечити Михайлу доступ до правової та консульської допомоги, а також можливість зв’язатися з редакцією та близькими.

Звертаємося до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із проханням підтримати наших колег та сприяти захисту їхніх прав.

Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег, – йдеться у повідомленні редакції УП.

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з проханням надати пояснення.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, український консул уже контактує з австрійськими колегами та офіційно запросив доступ до журналіста.