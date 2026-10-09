Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 9 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Без пошкоджень та постраждалих.

Миколаївський район

Учора ворог атакував Шевченківську громаду БпЛА типу «Молнія». Унаслідок атаки в с. Новокиївка постраждали двоє дітей віком 3 місяці та 1 рік. Медики надали їм необхідну допомогу. Наразі стан дітей задовільний, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджено два приватні будинки, гараж та автомобіль.

Також учора ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дронами. У с. Лимани під ударом опинився пасажирський автобус. Постраждав 66-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено вікна та дах автобуса.